El Consejo de Europa advierte de los riegos de la expulsión de migrantes a terceros países

París, 4 sep (EFE).- El Consejo de Europa advirtió este jueves a los gobiernos de sus 46 Estados miembros que practican políticas de expulsión de migrantes a terceros países que las evalúen cuidadosamente porque puede suponer riegos de tortura, malos tratos o incluso de muerte para los afectados.

«La cooperación externa en materia de asilo y migración debe diseñarse e implementarse con sumo cuidado para no poner en riesgo los derechos humanos», declaró hoy el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, en un comunicado.

«Los gobiernos que desarrollan políticas de externalización en este ámbito -añadió- deben evaluar cuidadosamente su posible impacto negativo en los derechos humanos, ya que dichas políticas pueden exponer a mujeres, hombres y niños a riesgos significativos de daños graves y sufrimiento prolongado».

O’Flaherty hizo esas declaraciones con motivo de la publicación de un nuevo informe de la institución sobre las políticas de externalización ya implementadas o en proceso de negociación en toda Europa y en vigor en algunos, como Italia que tiene centros de repatriación en Albania.

En ausencia de condiciones y salvaguardias adecuadas en materia de derechos humanos, las políticas de externalización podrían dar lugar a tortura u otros malos tratos, expulsiones colectivas y detenciones arbitrarias, o poner en peligro su vida, advirtió el Consejo de Europa.

Esas políticas también podrían obstaculizar el acceso efectivo al asilo y privar a las personas de recursos legales, alertó el organismo de control de los derechos humanos y la democracia en el continente.

«Las políticas de externalización podrían someter a las personas a tortura u otros malos tratos, expulsiones colectivas y detenciones arbitrarias, o podrían poner en peligro sus vidas», manifestó O’Flaherty.

Estas políticas, añadió el comisario, también corren el riesgo de «obstaculizar el acceso al asilo y privar a las personas de recursos legales».

Titulado «Políticas externalizadas de asilo y migración y derecho de los derechos humanos», el informe ofrece una visión general de los desafíos que conlleva la transferencia de las funciones de asilo, retorno y control fronterizo a otros países.

El documento identifica tres áreas en las que los riesgos son particularmente graves: la tramitación externa de las solicitudes de asilo; los procedimientos de retorno externos, incluyendo los denominados «centros de retorno»; y la externalización del control fronterizo a otros países, algunos de los cuales tienen un historial documentado de graves violaciones de derechos humanos contra las personas en tránsito.

Frente a estos desafíos, el comisario recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa que adopten un enfoque de precaución con evaluaciones exhaustivas de riesgos para los derechos humanos, el desarrollo de estrategias adecuadas de mitigación de riesgos antes de participar en la cooperación externa y la revisión de las actividades en curso para determinar su impacto en los derechos humanos.

Además pide que definan principios «claros e innegociables» que excluyan cualquier cooperación que pueda poner a las personas en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos y garantizar que los niños y otras personas vulnerables nunca sean sometidos a procedimientos externalizados.

Otra recomendación que hace el informe es que se cumpla la garantía de que nadie sea trasladado a un país socio sin una evaluación individual rigurosa y la limitación del uso de centros de retorno a situaciones específicas y claramente definidas. EFE

