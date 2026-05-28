El Consejo de Europa alerta del auge y la normalización del discurso de odio en Europa

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París, 28 may (EFE).- El Consejo de Europa advierte de que el discurso de odio racista, anti-LGBTI y otras formas de intolerancia han alcanzado «niveles alarmantes» y continúa alimentando la violencia en Europa, especialmente cuando no recibe una respuesta firme por parte de las autoridades y la sociedad.

Así lo indica la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), órgano de la organización internacional, en su informe anual publicado este jueves.

Esta comisión expresa una «profunda preocupación» por el impacto expansivo del discurso de odio sobre las sociedades democráticas europeas y señaló como prioridades combatir este fenómeno en la política, reforzar marcos legislativos, utilizar la inteligencia artificial (IA) para frenar el odio en línea, proteger a niños y jóvenes y garantizar un entorno seguro para quienes lo combaten.

Los autores del informe explican que la retórica xenófoba se ha hecho más frecuente, particularmente en el contexto de políticas migratorias más restrictivas.

El origen étnico o nacional sigue siendo uno de los motivos más comunes de discurso de odio, seguido de la religión, la ciudadanía, la orientación sexual y la identidad de género.

Las comunidades romaníes figuran entre los grupos más atacados, a menudo retratados como amenazas para la seguridad o la salud pública, al tiempo que el antisemitismo y la islamofobia continúan presentes en las estadísticas oficiales de numerosos países europeos, con niveles superiores a los registrados antes del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.

La ECRI avisa sobre la conexión entre discursos xenófobos y el racismo antinegro, especialmente en internet y en el ámbito deportivo.

En relación con la LGBTI-fobia, destaca que las personas transgénero siguen siendo uno de los colectivos más vulnerables a los ataques y campañas de odio.

Y es que los extranjeros, las personas LGBTI, las comunidades romaníes y musulmanas son, según el informe, los principales objetivos del discurso político basado en estereotipos negativos y desinformación, especialmente durante periodos electorales.

La institución también expresa inquietud por el aumento de campañas de desinformación impulsadas desde el extranjero.

«El discurso de odio no solo ataca a individuos, sino a la sociedad en su conjunto», afirma el presidente de la comisión, Bertil Cottier, quien insta a dirigentes políticos, funcionarios públicos y operadores de plataformas digitales a asumir plenamente su responsabilidad, rechazar los discursos de odio y promover narrativas inclusivas.

El informe también subraya la dificultad de combatir el contenido de odio en internet, cuya difusión se ve acelerada por redes sociales y plataformas de mensajería.

El uso de perfiles anónimos y bots complica las investigaciones y sanciones, mientras que la moderación de contenidos a gran escala sigue siendo un desafío para autoridades, empresas tecnológicas y organizaciones civiles.

La ECRI considera que la IA puede convertirse en una herramienta útil para detectar y gestionar contenidos de odio en línea, aunque insiste en que estas tecnologías deben estar acompañadas de supervisión humana y mecanismos eficaces de denuncia.

La institución destaca, además, la necesidad de reforzar los marcos legislativos y las políticas inclusivas, aunque lamenta que algunos grupos, como los romaníes o los musulmanes, queden frecuentemente excluidos de las medidas de prevención y combate contra el odio debido a la falta de voluntad política o electoral.

Otro fenómeno preocupante identificado por la ECRI es el incremento de amenazas y ataques dirigidos contra personas y organizaciones que denuncian el racismo y la LGBTI-fobia, incluidos parlamentarios, jueces y actores de la sociedad civil.

En algunos casos, estas intimidaciones han incluido amenazas de muerte y han generado un «efecto disuasorio» sobre quienes se pronuncian públicamente contra el odio.

La organización también muestra preocupación por el impacto creciente del discurso de odio sobre niños y jóvenes, tanto como víctimas como posibles autores, especialmente en el entorno digital, y alerta de que las narrativas divisivas y discriminatorias se propagan fácilmente en las escuelas, mientras que muchos docentes carecen de preparación suficiente para abordar estas situaciones.EFE

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