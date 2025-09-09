The Swiss voice in the world since 1935

El Consejo de Europa pide reforzar la recogida de datos sobre abuso sexual infantil

París, 9 sep (EFE).- El Consejo de Europa pidió este lunes en un informe reforzar la recogida de datos sobre la explotación y el abuso sexual infantil para diseñar estrategias eficaces de protección de menores, incluido en entornos educativos.

Se trata del primer intento de reunir buenas prácticas e identificar carencias en este terreno, a partir de una encuesta realizada en 36 Estados europeos y de fuera del continente que forman parte del Convenio de Lanzarote.

Este convenio obliga a sus signatarios a ofrecer una respuesta integral a la violencia sexual contra la infancia a través del «enfoque de las 4 P»: prevención, protección, persecución y promoción de la cooperación nacional e internacional.

«El inicio del curso escolar es un momento oportuno para recordar uno de los delitos más atroces: la explotación y el abuso sexual infantil», señaló la presidenta del Comité, la portuguesa Maria José Castello-Branco.

Subrayó además que conocer dónde y cómo ocurren estos delitos, incluso en entornos educativos, es clave para diseñar estrategias eficaces de protección.

El informe constata que, aunque todos los Estados Parte recopilan algún tipo de información, solo unos pocos cuentan con mecanismos especializados y consolidados.

En la mayoría de países, los datos proceden de registros básicos de la Policía, la fiscalía o los ministerios de justicia e interior, sin integrar de forma sistemática otras fuentes relevantes.

El Comité lamenta que apenas se incluyan datos del ámbito educativo, de líneas de ayuda o de encuestas, que la cooperación con la sociedad civil siga siendo limitada y que, en muchos casos, la información recopilada se quede en estadísticas sin servir para orientar políticas públicas.

Ante esta situación, el Consejo de Europa insta a los Estados a diversificar las fuentes de información, mejorar la coordinación con otros organismos y con la sociedad civil, y usar los datos no solo para describir el problema, sino también para diseñar, aplicar y evaluar medidas de protección infantil.

La advertencia llega cuando se prepara el Día Internacional para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, que se celebra cada 18 de noviembre desde 2015 con el apoyo de autoridades nacionales, ONG y otras entidades. EFE

