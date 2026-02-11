El Consejo de Europa suspende la inmunidad del noruego Jagland, salpicado por caso Epstein

París, 11 feb (EFE).- El comité de ministros del Consejo de Europa suspendió la inmunidad del que fuera su secretario general entre 2009 y 2019, además de ex primer ministro noruego, Thorbjørn Jagland, tras una solicitud de las autoridades de su país para iniciar un proceso judicial relacionado con las acusaciones de corrupción agravada por el caso Epstein, informó este miércoles la institución.

La decisión se produce tras las revelaciones mediáticas, publicadas desde noviembre de 2025, relacionadas con documentos publicados por las autoridades estadounidenses en el caso penal del financiero estadounidense y convicto pedófilo Jeffery Epstein, y tras finalizar una investigación interna.

La investigación, realizada en noviembre y diciembre y concluida en enero pasado, tuvo como objetivo establecer «hechos verificables y fundamentar la respuesta» de la organización paneuropea, dijo en un comunicado el actual secretario general de Consejo de Europa, Alain Berset, cuyo objetivo era «proteger la integridad y la reputación» de la misma.

Una vez concluida, Berset recomendó que los Estados miembros concedieran la suspensión de la inmunidad de Jagland, que también fue líder del Comité Nobel de la Paz.

«Esto permitiría al sistema judicial noruego realizar su trabajo y al señor Jagland, de ser procesado, defenderse», declaró.

La Fiscalía noruega abrió una investigación contra Jagland por presunta corrupción vinculada a sus contactos con Epstein entre 2016 y 2018, periodo en el que debatieron sobre una posible inversión inmobiliaria conjunta y un viaje a la isla del millonario, que finalmente no se realizó.

Jagland admitió haber mostrado «mal juicio» en esos contactos, aunque insistió en que no estaban relacionados con la vida privada de Epstein.

La Fiscalía noruega investiga si el político recibió regalos, viajes o préstamos aprovechando su posición institucional.

El Parlamento noruego acordó crear una comisión independiente para investigar los vínculos de figuras nacionales con Epstein, entre ellas Jagland, el exministro de Exteriores Børge Brende y la princesa Mette-Marit. EFE

