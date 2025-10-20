El Consejo de los Guardianes iraní paraliza la ley para quitar cuatro ceros al rial

2 minutos

Teherán, 20 oct (EFE).- El Consejo de los Guardianes iraní, órgano que veta la legislación aprobada por el Parlamento, anunció este lunes que no ha aprobado el proyecto de ley para eliminar cuatro ceros de la moneda nacional y lo devolverá al hemiciclo para que sea revisado.

El portavoz del Consejo de los Guardianes, Hadi Tahan Nazif, informó en X que han encontrado “ambigüedades” en uno de los artículos del proyecto de ley referente al cambio de divisas y por ello ha sido devuelto al Parlamento para que sea modificado.

El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento el 5 de octubre con 144 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones y que busca simplificar las transacciones y recuperar el valor del rial, severamente devaluado por años de inflación y sanciones.

La iniciativa establece que 10.000 de los actuales riales pasarán a ser un rial y su fracción se llamará “qeran”.

La ley contemplaba un período de transición máximo de tres años, durante el cual circularán de forma simultánea el rial actual y la nueva moneda.

Una vez concluida esta etapa, todas las obligaciones y contratos financieros deberán expresarse exclusivamente en la nueva unidad monetaria.

El cambio busca modernizar el sistema monetario y restaurar la confianza en la divisa nacional, que ha sufrido una fuerte depreciación durante los últimos años.

Desde la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y la reimposición de las sanciones contra Teherán, el rial ha caído un 96 %, pasando de los 42.000 riales por dólar a 1.115.000.

La eliminación de ceros del rial ha sido debatida durante más de una década en Irán.

En 2020, el Parlamento iraní ya aprobó una legislación similar, pero que nunca llegó a aplicarse. EFE

ash-jlr/alf