The Swiss voice in the world since 1935

El Consejo de Ministros del Líbano respalda el plan del Ejército para desarmar a Hizbulá

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Beirut, 5 sep (EFE).- El Consejo de Ministros del Líbano respaldó este viernes el plan preparado por el Ejército para desarmar al grupo chií Hizbulá y decidió que la institución castrense presente un informe mensual al Gobierno con los avances que se vayan haciendo en su implementación.

El Gabinete dio la bienvenida al plan que le fue presentado este viernes durante una sesión gubernamental, pero acordó mantener su contenido «en secreto», informó el ministro de Información libanés, Paul Morcos, en una rueda de prensa al término de la reunión en el Palacio Presidencial. EFE

fzb-njd/rf

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR