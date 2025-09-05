El Consejo de Ministros del Líbano respalda el plan del Ejército para desarmar a Hizbulá
Beirut, 5 sep (EFE).- El Consejo de Ministros del Líbano respaldó este viernes el plan preparado por el Ejército para desarmar al grupo chií Hizbulá y decidió que la institución castrense presente un informe mensual al Gobierno con los avances que se vayan haciendo en su implementación.
El Gabinete dio la bienvenida al plan que le fue presentado este viernes durante una sesión gubernamental, pero acordó mantener su contenido «en secreto», informó el ministro de Información libanés, Paul Morcos, en una rueda de prensa al término de la reunión en el Palacio Presidencial. EFE
