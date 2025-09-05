The Swiss voice in the world since 1935

El Consejo de Ministros del Líbano respalda el plan del Ejército para desarmar a Hizbulá

Este contenido fue publicado en
3 minutos

(Añade detalles)

Beirut, 5 sep (EFE).- El Consejo de Ministros del Líbano respaldó este viernes el plan preparado por el Ejército para desarmar al grupo chií Hizbulá y anunció que este comenzará a ser implementado por la institución castrense en base a sus capacidades, «limitadas» en cuanto a logística y cantidad de personal.

«El Gabinete dio la bienvenida al plan y a sus sucesivas etapas para garantizar la implementación de la decisión (…) relativa a limitar las armas a las autoridades legítimas», anunció en rueda de prensa el ministro de Información libanés, Paul Morcos, al término de una reunión gubernamental.

«El Ejército libanés comenzará a implementar el plan, pero de acuerdo con las capacidades disponibles, que son limitadas en términos logísticos, materiales y humanos», alertó Morcos.

El jefe del Ejército, Rodolphe Haykal, expuso este viernes ante el Consejo de Ministros una hoja de ruta para el desarme de Hizbulá que le había sido encargada a su institución hace un mes, como parte de los primeros pasos en firme para lograrlo entre crecientes presiones estadounidenses.

El Gobierno decidió no divulgar el contenido del plan ni las deliberaciones hechas al respecto y acordó que Haykal les remita informes mensuales con los avances que se vayan haciendo en la puesta en práctica del proceso, según el ministro de Información.

Morcos aclaró que la institución castrense trabajará sobre el marco decidido por el Consejo de Ministros en su sesión de hace un mes, cuando puso el final de este año como fecha límite para completar el desarme.

«El Ejército actuará dentro del marco que se le asignó en la sesión del 5 de agosto, pero también tiene derecho a una apreciación propia en términos operativos», explicó el ministro durante su comparecencia.

«Hay aspectos de la ciencia militar que el jefe del Ejército explicó (…) que requieren tiempo y esfuerzo adicionales, o incluso superar las llamadas restricciones», agregó.

De hecho, durante la sesión, el máximo mando militar les advirtió de la existencia de una serie de limitaciones que dificultarán la implementación de la hoja de ruta, entre ellas los ataques israelíes aún en marcha contra el territorio libanés pese al alto el fuego acordado el pasado noviembre.

El debilitado Ejército libanés ha sobrevivido al último lustro de crisis económica en el Líbano gracias a donaciones principalmente de Estados Unidos y Catar y la comunidad internacional está valorando formas de apoyarle para que pueda expandir la soberanía estatal a todo el territorio.

Aunque las autoridades libanesas habían reiterado su intención de desarmar a todos los actores no estatales tras la guerra del pasado año con Israel, no dieron pasos serios hacia ello hasta hace unas semanas, prefiriendo buscar primero una entrega voluntaria por parte de Hizbulá.

La formación chií ha rechazado tanto una propuesta de plan estadounidense para su desarme como la propia iniciativa libanesa, al considerar que ambas van en el interés de Israel y que mermarán las capacidades defensivas del Líbano mientras sigue siendo objetivo de reiterados bombardeos. EFE

fzb-njd/lar

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR