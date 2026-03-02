El Consejo de Ministros libanés celebra una reunión de emergencia ante la escalada israelí

Beirut, 2 mar (EFE).- El Consejo de Ministros del Líbano inició este lunes una reunión de emergencia para abordar la oleada de ataques israelíes en marcha desde la madrugada contra diferentes áreas del país, incluidos los suburbios de Beirut, y que ha causado ya más de 30 muertos y cerca de 150 heridos.

El encuentro, que tiene lugar en el Palacio Presidencial en presencia del jefe de Estado, Joseph Aoun, arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de los bombardeos que sacudieron sobre todo el sur del Líbano y el extrarradio capitalino, informó la Presidencia en su cuenta de X.

Según un breve comunicado del Gabinete de Ministros, la reunión fue convocada a primera hora de la mañana para estudiar «los desarrollos ocurridos desde al medianoche y sus repercusiones, así como para tomar las medidas necesarias».

Israel lanzó esta madrugada una intensa oleada de bombardeos contra el territorio libanés, lo que provocó numerosos desplazamientos, y posteriormente emitió órdenes de evacuación para más de medio centenar de localidades adicionales.

Las acciones tuvieron lugar después de que el grupo chií Hizbulá atacara unas instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

Hizbulá es un importante aliado de Teherán y el Gobierno libanés ya le venía advirtiendo de que no se involucrara en el conflicto en favor en una causa ajena al Líbano. EFE

