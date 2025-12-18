El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el próximo martes sobre situación en Venezuela

1 minuto

Naciones Unidas, 18 dic (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, confirmó este jueves a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

Venezuela pidió el miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

El martes, Trump anunció el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen. EFE

