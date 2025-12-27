El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el reconocimiento israelí de Somalilandia

1 minuto

Nuevas York, 27 dic (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una sesión urgente para debatir el reconocimiento de la República de Somalilandia por parte de Israel, según indicó este sábado el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon.

«El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes en una sesión urgente tras el reconocimiento de la República de Somalilandia por parte de Israel», informó Danon en su cuenta en la red X.

Afirmó además que Israel no eludirá las discusiones políticas en esa sesión.

«Israel seguirá actuando con responsabilidad y discreción para fortalecer la cooperación con los socios que contribuyen a la estabilidad regional», sostuvo el embajador israelí ante la ONU.

La reunión fue solicitada por Israel luego de que este país reconociera oficialmente este viernes a Somalilandia, la región separatista de Somalia, como un «Estado independiente y soberano».

Israel ha sido el primer país en reconocerlo, una decisión que ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China.

Mientras, el Gobierno somalí afirmó que «rechaza categórica e inequívocamente el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer la región norte de Somalia».

Destacó también que Somalilandia es parte «integral, inseparable e inalienable» de la República Federal de Somalia. EFE

