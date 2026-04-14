El Consejo de Seguridad renueva sanciones contra exportación ilícita de petróleo en Libia

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Naciones Unidas, 14 abr (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este martes por unanimidad una resolución que renueva el régimen de sanciones contra la exportación ilícita de petróleo desde Libia, así como el mandato del panel de expertos que supervisa la aplicación de las medidas restrictivas que pesan sobre el país.

El texto, que recibió el apoyo de los 15 miembros del Consejo, destaca la necesidad de «mantener las herramientas de control sobre el comercio energético libio», en un contexto en el que el petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos del país pero también un factor de disputa entre sus distintas autoridades.

La resolución, que llega en un momento en el que el mundo vive una crisis energética al alza por el conflicto en Oriente Medio, reautoriza las disposiciones de la resolución 2146 de 2014, que establece la prohibición de exportar crudo y productos refinados desde Libia cuando estas operaciones no se realizan a través de canales oficiales.

El texto reafirma que la Corporación Nacional del Petróleo (NOC) es «la única entidad autorizada para comercializar y exportar petróleo» libio, y pide evitar la creación de estructuras financieras paralelas que puedan alimentar la inestabilidad.

En sus últimos informes, el panel había alertado de la persistencia de «redes ilícitas que realizan contrabando de combustible» en un contexto de división institucional entre las autoridades del este y el oeste del país.

La resolución aprobada hoy, impulsada por el Reino Unido, introduce otras medidas destinadas a «reforzar la transparencia y el control sobre la gestión de los ingresos petroleros», así como la posibilidad de «ampliar el régimen de sanciones a individuos y entidades implicadas en el contrabando de crudo».

Así, los Estados miembros podrán inspeccionar en alta mar buques sospechosos de participar en la exportación ilegal de petróleo libio, siempre que hayan sido designados por los comités del Consejo de Seguridad.

El representante británico, James Kariuki, destacó tras la votación que la resolución «refuerza el compromiso del Consejo de Seguridad con la paz y la estabilidad en Libia».

Agregó que el texto «fortalece las medidas para combatir la exportación ilícita de petróleo y el contrabando de crudo».

El pasado febrero, la representante especial del secretario general de la ONU para Libia, Hanna S. Tetteh, ya advirtió ante el Consejo que la situación en Libia seguía «deteriorándose» en múltiples frentes, con «un gobierno dividido, una economía frágil y un sistema judicial cada vez más fragmentado». EFE

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