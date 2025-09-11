El Consejo de Seguridad se reúne de emergencia el viernes a petición de Polonia

1 minuto

Naciones Unidas, 11 sep (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana viernes en sesión de emergencia para tratar la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos en la noche del martes al miércoles, según confirmó la presidencia surcoreana del consejo.

La reunión fue solicitada el miércoles por Polonia, como informó el ministerio de Exteriores de ese país, y ha contado supuestamente con el apoyo de los cinco miembros europeos del consejo en este momento.

En la noche del martes, varios drones rusos fueron detectados en cielos de Polonia y luego derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la OTAN en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Esta será la segunda sesión de emergencia del consejo en solo dos días, pues este jueves se reúne también, a petición de Catar, para tratar el ataque israelí cometido en suelo catarí el pasado martes, en el que un misil israelí mató a cinco miembros del movimiento palestino Hamás y a un policía catarí.

Es decir, en ambos casos el consejo va a tener que tratar dos casos de ataques extraterritoriales y de violación del espacio de un país tercero, que contravienen los principios de la Carta fundacional de la ONU y que como tales han sido condenados por el secretario general, António Guterres. EFE

