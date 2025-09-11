The Swiss voice in the world since 1935

El Consejo de Seguridad se reúne de emergencia el viernes a petición de Polonia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Naciones Unidas, 11 sep (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana viernes en sesión de emergencia para tratar la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos en la noche del martes al miércoles, según confirmó la presidencia surcoreana del consejo.

La reunión fue solicitada el miércoles por Polonia, como informó el ministerio de Exteriores de ese país, y ha contado supuestamente con el apoyo de los cinco miembros europeos del consejo en este momento.

En la noche del martes, varios drones rusos fueron detectados en cielos de Polonia y luego derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la OTAN en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Esta será la segunda sesión de emergencia del consejo en solo dos días, pues este jueves se reúne también, a petición de Catar, para tratar el ataque israelí cometido en suelo catarí el pasado martes, en el que un misil israelí mató a cinco miembros del movimiento palestino Hamás y a un policía catarí.

Es decir, en ambos casos el consejo va a tener que tratar dos casos de ataques extraterritoriales y de violación del espacio de un país tercero, que contravienen los principios de la Carta fundacional de la ONU y que como tales han sido condenados por el secretario general, António Guterres. EFE

fjo/syr/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR