El Consejo de Transición de Haití inicia el proceso para destituir al primer ministro

1 minuto

Puerto Príncipe, 23 ene (EFE).- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, cuyo mandato vence el 7 de febrero próximo, anunció este viernes que puso en marcha el proceso de destitución del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

«La decisión está tomada. Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional» la destitución, dijo en una rueda de prensa el asesor presidencial, Edgard Leblanc Fils, un día después de que se informara de que cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo pidieron la salida Fils-Aimé y EE.UU. rechazara esta iniciativa. EFE

mm/mf/gf/rf