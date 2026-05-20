El Consejo y el Parlamento europeo desbloquean acuerdo arancelario con EE.UU.

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Redacción internacional, 20 may (EFE).- La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo llegaron en la madrugada de este miércoles a un acuerdo provisional sobre dos regulaciones que implementan las reducciones arancelarias previstas en la declaración conjunta entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El primer punto superado «elimina los aranceles aduaneros restantes sobre bienes industriales estadounidenses y concede acceso preferencial al mercado, incluso mediante contingentes arancelarios (TRQ, por sus siglas en inglés) y reducciones tarifarias para determinados productos del mar y agrícolas no sensibles procedentes de EE.UU.», expresa el comunicado difundido por la presidencia del Consejo a cargo Chipre, que también coordina las conversaciones.

El segundo se centra «en prorrogar la suspensión de aranceles para las importaciones de langosta, incluida la langosta procesada».

La declaración entre la Unión Europea (UE) y EE.UU., acordada el 21 de agosto de 2025, establece que se eliminaran los impuestos a un buen número de productos estadounidenses y se otorgará acceso preferente a varios bienes agrícolas que entren a la UE.

A su vez, los Estados Unidos imponen un 15% de aranceles a un gran número de productos europeos.

“El acuerdo tiene por objeto reforzar una relación comercial estable y previsible, garantizar salvaguardias sólidas y preservar la flexibilidad”, señala el comunicado, que añade que el pacto busca servir de plataforma para continuar las negociaciones con Washington, reducir aranceles y reforzar la cooperación frente a desafíos comunes

Para garantizar la aplicación efectiva de la declaración conjunta y proteger los intereses de la UE, los colegisladores acordaron reforzar el reglamento principal mediante la creación de «un sólido mecanismo de salvaguardia, el fortalecimiento de las disposiciones sobre cláusulas de suspensión y la incorporación de una cláusula de expiración, entre otras medidas».

La salvaguardia permitirá a la Unión Europea actuar frente a eventuales aumentos de las importaciones procedentes de Estados Unidos que causen o amenacen con causar un perjuicio grave a los productores comunitarios.

Además, el pacto refuerza las condiciones bajo las cuales la Comisión Europea podrá suspender total o parcialmente la aplicación del reglamento mediante actos de ejecución. Esa posibilidad se activaría en caso de que Estados Unidos incumpla los compromisos recogidos en la declaración conjunta, socave sus objetivos o altere las relaciones comerciales y de inversión con la UE.

Lo acordado este miércoles supera las acusaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Bruselas de retrasar la implementación del acuerdo y amenazar con imponer un arancel del 25 % a los vehículos europeos si no entra en vigor antes del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, de la que este año se cumple el 250 aniversario. EFE

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