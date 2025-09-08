El conseller catalán de Acción Exterior mantiene varias reuniones en Bruselas

1 minuto

Bruselas, 8 sep (EFE).- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat catalana, Jaume Duch, viajó este lunes a Bruselas, donde mantuvo diversas reuniones con la Comisión Europea, la representación permanente de España ante la UE y el Comité de las Regiones.

Duch se reunió con el embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, en un encuentro en el que trataron asuntos de la agenda europea que interesan a Cataluña, dijeron a EFE fuentes del Ejecutivo catalán, sin dar más detalles.

Uno de las cuestiones en las que el Govern tiene especial interés es la de lograr la oficialidad del catalán en la UE, una petición que está liderando el Gobierno de España, sin haber logrado aún la unanimidad necesaria entre los socios europeos.

La última vez que los Veintisiete trataron el asunto fue el pasado 18 de julio, pero ante la falta de consenso, con la principal oposición de Alemania, los países de la UE decidieron aplazar la decisión para más adelante.

La próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales en el que se trata la oficialidad de las lenguas será el martes de la semana que viene y España no ha pedido introducir el tema en el orden del día.

Durante su visita de hoy, Duch se reunió también, entre otros, con el equipo del comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, e intervino en el Comité de las Regiones para defender una mayor participación de los gobiernos locales de aquellos países extracomunitarios que reciben inversiones europeas. EFE

