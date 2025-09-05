El conservador Anutin Charnvirakul, elegido nuevo primer ministro de Tailandia

The Swiss voice in the world since 1935

Bangkok, 5 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Tailandia eligió este viernes al conservador Anutin Charnvirakul, exministro de Interior y de Sanidad, como nuevo primer ministro, una semana después de que el Tribunal Constitucional destituyera a Paetongtarn Shinawatra por críticas al Ejército.

El líder de la formación Bhumjaithai superó los 247 votos necesarios -en una cámara compuesta por 492 escaños- gracias al apoyo del reformista Partido del Pueblo (PP), el de mayor representación parlamentaria, cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones, celebradas en 2023, pero no pudo gobernar.

Anutin se convierte en el trigésimo segundo primer ministro de la nación, casi tres meses después de haber abandonado el Gobierno de coalición encabezado por Paetongtarn, debido a la filtración de una conversación en la que la exmandataria criticaba a un general del Ejército por su manejo de la disputa territorial con Camboya, por lo que finalmente fue destituida.

Aunque el Ejecutivo retrasó la votación este viernes e intentó antes disolver el Parlamento -una solicitud rechazada por un órgano monárquico-, la elección se celebró entrada la tarde.

Horas antes se había confirmado que el influyente exmandatario Thaksin Shinawatra, padre de Paetongtarn, había salido del país, donde tiene una cita con la Justicia la próxima semana.

Ni Paetongtarn ni los más cercanos colaboradores de su gobierno -incluido el que fuera hasta hoy mandatario interino, Phumtham Wechayachai- fueron vistos en la sesión de votación.

Además de Anutin, el hasta ahora gobernante Phue Thai propuso a Chaikasem Nitisiri, ministro de Justicia en 2013, como aspirante a primer ministro, con la promesa de disolver la cámara baja y convocar elecciones apenas tome el poder.

Sin embargo, el PP, que no puede presentar un candidato propio, ofreció el apoyo a Anutin con el compromiso de que se convoquen nuevas elecciones dentro de cuatro meses, tiempo en el que la formación reformista se mantendrá en la oposición, según dijeron a EFE fuentes del partido.

Anutin Charnvirakul, el impulsor de que la marihuana se despenalizara en Tailandia en 2022, asume hoy el timón de la segunda economía del Sudeste Asiático, golpeada en agosto por la entrada en vigor de unos aranceles del 19 % impuestos por Estados Unidos a las importaciones. EFE

