El conservador Anutin Charnvirakul, elegido nuevo primer ministro de Tailandia

Bangkok, 5 sep (EFE).- La Cámara de Representantes de Tailandia eligió este viernes al conservador Anutin Charnvirakul, exministro de Interior y de Sanidad, como nuevo primer ministro, una semana después de que el Tribunal Constitucional destituyera del cargo a Paetongtarn Shinawatra por críticas al Ejército.

El líder de la formación Bhumjaithai obtuvo 311 votos, superando así los 247 necesarios en una cámara compuesta por 492 miembros, gracias sobre todo al apoyo del partido con mayor representación parlamentaria, el reformista Partido del Pueblo (PP), cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones, celebradas en 2023, pero no pudo gobernar.

Anutin se convierte en el 32º primer ministro de la nación, después de que su partido abandonara hace cerca de tres meses el Gobierno de coalición encabezado por el Pheu Thai de Paetongtarn, al conocerse críticas de esta al Ejército en el marco del conflicto territorial con Camboya, por lo que finalmente fue destituida.

Aunque el Ejecutivo retrasó la votación unas horas e intentó antes disolver el Parlamento con vistas a convocar elecciones anticipadas -propuesta rechazada por un órgano monárquico-, el proceso se celebró entrada la tarde.

El hasta ahora gobernante Pheu Thai propuso como aspirante a líder a Chaikasem Nitisiri -ministro de Justicia en 2013-, que obtuvo 152 votos de los parlamentarios, lo que supone 159 papeletas menos que Anutin.

Chaikasem compitió con la promesa de disolver la cámara baja y convocar elecciones apenas tomase el poder, mientras que el nuevo primer ministro se había comprometido a convocarlas llegado enero.

Esta era una de las condiciones para que Anutin obtuviera el respaldo del PP, que no pudo presentar un candidato propio ni tendría planes de entrar a formar parte del nuevo Gobierno, según dijeron a EFE fuentes del partido.

En su previsto mandato de cuatro meses, se espera que Anutin interfiera en reformas planeadas por el Pheu Thai, entre ellas el control de la venta de marihuana, cuya legalización abanderó el líder conservador.

Anutin, impulsor de que el cannabis se despenalizara en Tailandia en 2022, asume hoy el timón de la segunda economía del Sudeste Asiático, golpeada en agosto por la entrada en vigor de unos aranceles del 19 % impuestos por Estados Unidos.

Su elección vuelve a acercar a Gobierno y monarquía y pone fin a otra Administración del clan de la familia Shinawatra, cuyo patriarca, Thaksin Shinawatra, abandonó Tailandia la víspera, cuatro días antes de tener que comparecer ante el Tribunal Supremo. EFE

