El conservador Magyar es el nuevo primer ministro de Hungría y pone fin a la era Orbán

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Budapest, 9 may (EFE).- El conservador Péter Magyar fue investido este sábado nuevo primer ministro de Hungría, con lo que se pone fin a 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

«Pido a todos aquí, dentro de las paredes del Parlamento, que escuchen y oigan que los húngaros expresaron que quieren cambios, no solo un cambio de Gobierno, sino de sistema», dijo Magyar en su primer discurso como primer ministro, en referencia a su promesa de desmantelar el régimen iliberal de Orbán.

Magyar juró el cargo después de haber sido elegido nuevo jefe de Gobierno con 140 votos a favor y 54 en contra de los 199 diputados del Parlamento, con un programa centrado desmantelar el sistema de Orbán, restaurar las buenas relaciones con la Unión Europea y luchar contra la corrupción. EFE

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