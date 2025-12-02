El conservador Nasralla adelanta a Asfura, el candidato respaldado por Trump, en Honduras

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato presidencial apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, tras un fallo técnico del sistema de divulgación.

A las 14.20 hora local (20.15 GMT) y con el 62,75 % de los votos escrutados, Nasralla acumula 780.803 sufragios (39,96 %) frente a Asfura que contabiliza 778.033 votos (39,81 %), después de que este último ha encabezado de manera muy ajustada los resultados preliminares desde la noche electoral. EFE

