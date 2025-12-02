El conservador Nasralla adelanta a Asfura, el candidato respaldado por Trump, en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry «Tito» Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del domingo, tras un fallo técnico del sistema de divulgación.

A las 14.30 hora local (20.15 GMT), Nasralla acumula 791.196 votos (39,95%) frente a Asfura que contabiliza 788.050 sufragios (39,80%) con el 62,75% de las actas escrutadas, con lo que le rebasa después de liderar de manera muy ajustada los resultados preliminares desde la noche electoral.

La candidata oficalista Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, continúa relegada en un tercer lugar al obtener 380.123 votos (19,19%).

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha habilitado una sala en un céntrico hotel de Tegucigalpa para los medios de comunicación, con un portal que arroja actualizaciones constantes de los resultados preliminares.

Después de que este mismo martes anunciara unos fallos técnicos en el servicio de divulgación de los resultados preliminares, que está bajo cargo de la empresa ASD SAS que, según la información oficial, notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

Días previos a los comicios, el estadounidense Trump sorprendió dando su respaldo a Asfura, llamando al electorado hondureño a apoyarlo y prometiendo “mucho apoyo” para Honduras en caso de su triunfo y la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”. EFE

