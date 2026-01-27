El conservador Nasry Asfura, nuevo presidente de Honduras por el que Trump pidió el voto

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asume este martes como nuevo presidente de Honduras precedido por el apoyo público que le dio el mandatario estadounidense, Donald Trump, pocos días antes de las elecciones, marcando así la salida, después de cuatro años, del Gobierno izquierdista de Xiomara Castro.

También conocido como ‘Papi a la orden’ por su trato directo y su discurso centrado en el trabajo, Asfura, del conservador Partido Nacional, asume para el período 2026-2030 después de perder las elecciones generales de 2021 contra Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Con la asunción de Asfura regresó el tradicional bipartidismo que ha marcado la historia política de Honduras, con los centenarios partidos Nacional y Liberal, ambos conservadores, que además vuelven a ser las principales fuerzas en el Parlamento, con 90 de los 128 diputados que lo integran.

Asfura, a quien Trump le expresó su apoyo público tres días antes de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, lo que para algunos analistas pudo ser clave en su elección, es un empresario de la construcción, de origen palestino, nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa.

El nuevo mandatario hondureño sucede en la Presidencia de Honduras a Castro, quien aunque respetó los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), no lo reconoce como presidente, aduciendo que hubo «fraude» en los comicios de 2025, marcado por un recuento de votos lento y repleto de parones y fallos técnicos, y cuyos resultados presidenciales no se dieron a conocer hasta el 24 de diciembre.

Según anunció el CNE, Asfura ganó las elecciones con el 40,26 % de los votos, con una diferencia muy estrecha con Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtuvo el 39,54 %, mientras que la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, fue tercera con el 19,19 %.

La sombra de Juan Orlando Hernández

Con Asfura, el Partido Nacional regresa al poder después de tres períodos consecutivos, entre 2010 y 2022, que fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico, principalmente en los últimos ocho años, con Juan Orlando Hernández como presidente.

El último período de Hernández (2018-2022) se vio empañado por su reelección en 2017, aún cuando la Constitución de la República no lo permite bajo ninguna modalidad.

Además, Hernández fue extraditado en abril de 2022 a EE.UU., donde en 2024 fue condenado por narcotráfico a 45 años de cárcel, pero el pasado 1 de diciembre fue indultado por Trump, pocos días después de que el mandatario estadounidense anunciara su apoyo a Asfura.

Asfura fue alcalde de la capital hondureña durante dos períodos consecutivos (2014-2022), etapa en la que impulsó numerosas obras de infraestructura de acero y cemento destinadas a mejorar la circulación de vehículos, lo que dio un aire de modernización a varias zonas de la ciudad.

Casado con Lissette del Cid y padre de tres hijas, Asfura ha ejercido diversos cargos públicos desde finales del siglo pasado, entre ellos concejal de la Alcaldía de Tegucigalpa y ministro del Fondo de Inversión Social.

Tras concluir la secundaria en un colegio católico, inició estudios de ingeniería civil, aunque pronto optó por dedicarse de lleno a la industria de la construcción, actividad a la que ha consagrado la mayor parte de su vida.

En la campaña presidencial, Asfura centró su propuesta en la estabilidad fiscal, la generación de empleo y la infraestructura productiva, además de plantear el fortalecimiento del sector agropecuario, la mejora de la conectividad y la ejecución de proyectos con impacto inmediato en la economía local.

También prometió «trabajo y más trabajo», una consigna coherente con su imagen pública: suele vestir pantalón vaquero, camisa arremangada y zapatos de trabajo de campo, y afirma no ser «un empleado para estar en una cómoda oficina».

En 2020 fue señalado por una unidad del Ministerio Público por presunto lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, pero un fallo del Poder Judicial descartó llevarlo a juicio.

El político ha rechazado esas acusaciones, así como cualquier implicación en los Papeles de Pandora, un escándalo internacional de corrupción que involucró a políticos, funcionarios y empresarios. EFE

