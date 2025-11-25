El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspende carga de petróleo de terminal marítima

Moscú, 25 nov (EFE).- El Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC) suspendió este martes la carga de petróleo de su terminal marítima en la ciudad rusa de Novorosiisk debido al ataque de drones contra su infraestructura.

«Se suspendieron las operaciones de carga (de petróleo) en los puntos de mar abierto», comunicó la propia compañía en su página web.

El COC señaló que durante el ataque fue dañado el edificio administrativo de la terminal marítima y que no se registraron heridos ya que el personal fue evacuado tras las alarmas de emergencia de la ciudad por peligro de drones.

A finales de septiembre la misma terminal sufrió un ataque con drones ucranianos en el que fueron heridos dos trabajadores de la empresa.

En febrero y marzo de 2025 una estación de bombeo de la COC fue golpeada por Ucrania en dos ocasiones.

Se trata de ‘Kropótskinskaya’, una estación situada a 200 kilómetros al sur de la ciudad rusa de Rostov del Don, y que es una de las más potentes a lo largo del oleoducto terrestre entre Tenguiz (Kazajistán) y el puerto ruso de Novorossiisk, en el mar Negro.

El oleoducto, de 1.551 kilómetros, transporta hasta dos tercios de la exportaciones de crudo de Kazajistán, así como el petróleo de yacimientos rusos en la zona del Caspio.

Según el Ministerio de Defensa ruso, la pasada noche derribaron hasta 76 drones ucranianos sobrevolando la región de Krasnodar, donde los bombardeos se cobraron a seis heridos. EFE

