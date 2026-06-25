El Constitucional búlgaro anula una resolución para la adhesión a la Junta de Paz de Trump

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Varna (Bulgaria), 25 jun (EFE).- El Tribunal Constitucional de Bulgaria ha anulado una resolución parlamentaria que ordenaba al Gobierno dar los pasos necesarios para la adhesión del país a la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El fallo, anunciado este jueves en un comunicado, dictamina que el Parlamento excedió sus competencias al aprobar el pasado marzo la polémica resolución, que obligaba al entonces Ejecutivo en funciones encabezado por Andrey Gyurov a elaborar y presentar una ley de ratificación de la suma de Bulgaria a la citada organización.

La resolución, aprobada con los votos de los diputados del partido conservador GERB, el DPS del oligarca Delyan Peevski (sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción) y la formación antisistema ITN fue impugnada ante el Constitucional por el Gobierno de Gyurov, alegando que no respondía a los intereses nacionales.

Gyurov afirmó entonces que se trataba de una estrategia personal de Peevski para intentar limpiar su nombre y ser eliminado de la lista negra de sanciones de Washington, y que en medio de una profunda crisis institucional, los diputados de las tres formaciones habrían intentado forzar la integración al consejo impulsado por Trump antes de que se formara un nuevo Gobierno regular tras los comicios que iban a tener lugar un mes más tarde (en abril de 2026).

En su dictamen, los 12 jueces del Constitucional búlgaro concluyen que el Parlamento incurrió en una «injerencia inadmisible» al intentar controlar la política exterior, un ámbito que compete exclusivamente al Poder Ejecutivo de la nación balcánica.

Fundada en enero por iniciativa de Trump, la Junta de Paz fue creada originalmente para mediar en el conflicto de la Franja de Gaza. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca lo ha perfilado posteriormente como una alternativa global a las Naciones Unidas (ONU), organización a la que Bulgaria pertenece desde 1955. EFE

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