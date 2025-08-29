El Constitucional tailandés destituye a la primera ministra por criticar al Ejército

Bangkok, 29 ago (EFE).- El Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó este viernes la destitución de la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, al ser hallada culpable de vulnerar un código ético por críticas a un mando militar en un audio filtrado.

Paetongtarn, quien permanecía con las funciones suspendidas desde el 1 de julio por orden del mismo tribunal, fue acusada de vulnerar el código ético a raíz de la publicación de una conversación donde la política calificó de «oponente» a un teniente general tailandés al mando de un regimiento apostado en la conflictiva frontera con Camboya durante una llamada con el exlíder camboyano Hun Sen.

Un panel de nueve magistrados determinó que la primera ministra había vulnerado el código ético y que sus críticas «demostraron falta de unidad entre el Ejército y el Gobierno», según una retransmisión en directo de la decisión.

La decisión del Tribunal supone además que todos los miembros del Gabinete de ministro deben abandonar sus puestos.

La dirigente, la tercer miembro del influyente clan Shinawatra en asumir el cargo, no acudió al tribunal y escuchó la sentencia desde el edificio de la Casa de Gobierno, a donde llegó pasado el medio día de hoy.

El audio que ha causado la caída de la política fue filtrado por el propio político camboyano, quien gobernó ese país entre 1985 y 2023, el que publicó en su perfil de Facebook el audio de la llamada, ocurrida el 18 de junio, en un momento de tensión entre los países vecinos tras la muerte en marzo de un soldado camboyano en un combate en la frontera entre los Ejércitos.

Paetongtarn admitió que era su voz real y pidió disculpas al argumentar que su intención era calmar la situación en la frontera y tratar de evitar un enfrentamiento mayor, que finalmente estalló el 24 de julio y en el que murieron al menos 44 personas durante cinco días de combates.

Sin embargo, más de una treintena de senadores reclamaron al Constitucional que analizara si la primera ministra había incurrido con sus palabras en una «una violación grave de las normas éticas», recogida en el artículo 160 de la Constitución.

La decisión de apartar del poder una vez más al clan Shinawatra profundiza la inestabilidad política de la segunda economía del Sudeste Asiático, con uno de los menores crecimientos de la región, y abre una nueva selección de sucesor en el Parlamento.

Paetongtarn llegó al poder en agosto de 2024 después de que el entonces primer ministro, Srettha Thavisin, fuera apartado del cargo en otra controvertida decisión del mismo tribunal.

En los últimos 20 años, el Constitucional ha destituido a cinco primeros ministros, incluida Paetongtarn, y todos estaban vinculados a formaciones controladas por los Shinawatra, quien mantiene desavenencias históricas con grupos promilitantes y promonárquicos. EFE

