El constructor chino de automóviles SAIC abrirá en España su primera fábrica europea

afp_tickers

2 minutos

El gran grupo automovilístico chino SAIC, propietario de la marca MG, instalará en A Coruña, en la región española de Galicia, su primera fábrica de coches eléctricos en Europa, anunciaron el lunes las autoridades gallegas.

«El plan es comenzar la construcción en 2027 y tener la fábrica operativa antes de que finalice 2028», explicó en conferencia de prensa el presidente regional gallego, Alfonso Rueda, anunciando que la factoría supondrá inicialmente «la creación de 2.300 puestos de trabajo».

España tiene un atractivo especial para los inversores chinos porque su economía crece a uno de los ritmos más rápidos de Europa y los costes energéticos siguen siendo relativamente bajos.

La relación bilateral se ha estrechado en los últimos años y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado China en cuatro ocasiones en los últimos tres años, coincidiendo con un momento complicado de las relaciones españolas y europeas con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

El anuncio de este lunes es uno de los primeros de este tipo en España, un país que apuesta decididamente por las energías renovables, en un momento en que los vehículos eléctricos están en pleno auge en todo el mundo, especialmente en Europa.

En las últimas semanas, varias marcas de automóviles chinas manifestaron su intención de fabricar en Europa para conquistar el mercado europeo, ante las dificultades de los fabricantes tradicionales, en particular los alemanes y los franceses.

En este contexto, el 20 de mayo fue el grupo franco-italo-estadounidense Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Citroën, Chrysler…) quien anunció un memorando de entendimiento con Dongfeng para distribuir los coches eléctricos de este grupo chino en Europa y fabricarlos en su planta de Rennes, en el oeste de Francia.

Otros fabricantes europeos, como Volkswagen, también podrían verse tentados a abrir sus fábricas a los modelos chinos.

Debido a la caída de las ventas, las fábricas europeas tienen un exceso de capacidad de producción medio del 50%, según los analistas, y algunas corren el riesgo de cerrar.

rbj-al/rs/meb