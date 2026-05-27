The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El consumo de bienes y servicios en Argentina sube un 0,1 % interanual en abril

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 27 may (EFE).- El consumo de bienes y servicios por parte de los hogares en Argentina registró en abril pasado un ascenso interanual del 0,1 %, de acuerdo con un informe difundido este miércoles por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Según el informe sectorial, el consumo registró en el cuarto mes del año un aumento del 1,6 % con relación a marzo último.

«Con este resultado, la variación interanual volvió a recuperar signo positivo después de un primer trimestre en baja», indicó la entidad empresarial en su informe.

En el primer cuatrimestre del año, el consumo acumuló una contracción del 0,8 %.

La CAC recordó que en abril se registró una desaceleración de la inflación tras su continuo crecimiento desde mediados de 2025.

En el cuarto mes del año los precios al consumidor registraron un alza del 2,6 % con respecto a marzo, desde un incremento del 3,4 % en el tercer mes del año, y del 32,4 % en términos interanuales, desde el 32,6 % en marzo.

«Esta desaceleración aporta a darle aire a los ingresos reales de los hogares y, con ello, a su capacidad de consumo», sostuvo la CAC. EFE

nk/seo

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR