El consumo de drogas crece un 34 % en una década y alcanza los 331 millones de usuarios

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Viena, 26 jun (EFE).- Los consumidores de drogas en el mundo sumaron 331 millones en 2024, un número récord y un tercio más que hace una década, impulsada por el auge del cannabis, la cocaína y los opioides sintéticos, mientras que la mayoría de quienes padecen trastornos por adicción sigue sin acceso a tratamiento.

Las 331 millones de personas equivalen al 6,2 % de la población de entre 15 y 64 años del mundo y supone un crecimiento del 34 % respecto a las cifras de 2014, cuando era el 5,2 % de la población mundial de esa edad, señala el Informe Mundial sobre Drogas 2026 difundido por la ONU este viernes en Viena.

Aunque parte de ese crecimiento se explica por un aumento demográfico mundial, de alrededor del 10 %, también se debe a un crecimiento del consumo.

Chloe Carpentier, autora principal del estudio, señaló en rueda de prensa que el aumento del número de consumidores se explica, en parte, por un mejor conocimiento de la situación, gracias a que cada vez más Estados, especialmente en África, aportan datos más completos.

El documento, elaborado con los datos más recientes disponibles, no hace estimaciones propias sobre las muertes relacionadas con el consumo de drogas, pero cita las de un estudio, ‘Global burden of disease’, que las sitúa en 492.000 en 2023.

El cannabis sigue siendo, con diferencia, la droga más popular con 256 millones de consumidores en 2024, seguido de los opioides (63 millones), las anfetaminas (32 millones), la cocaína (25 millones) y el éxtasis (21 millones).

El cannabis alcanzó los 256 millones de consumidores en 2024, un 40 % más que hace diez años, con una prevalencia global del 4,8 %.

Norteamérica presenta los niveles más altos de consumo y el informe de la ONU lo relaciona con las políticas de legalización del cannabis en más de una decena de estados de EEUU y en la vecina Canadá, así como a una menor percepción del riesgo, pese a la proliferación de tipos de cannabis cada vez más potentes.

Los opioides, con 63 millones de consumidores, son el tipo de droga más letales y son responsables de la inmensa mayoría de las muertes directamente atribuidas al consumo de narcóticos, en su gran mayoría por sobredosis.

Esta familia de estupefacientes está especialmente extendida en Asia, así como en América del Norte, donde en EEUU se han registrado cientos de miles de muertes por sobredosis en la última década, especialmente debido al fentanilo.

En el caso de los estimulantes, las anfetaminas suman 32 millones de consumidores, siendo la metanfetamina la droga más citada entre las personas que acuden a programas de tratamiento en Asia Oriental y Sudoriental, mientras que Norteamérica es otra región con un gran consumo.

La cocaína alcanza los 25 millones de usuarios, un 38 % más que en la última década, con sus principales mercados en América y Europa.

El aumento del consumo de cocaína está relacionado con que su producción se ha multiplicado por cuatro en la última década, hasta más de 4.000 toneladas de droga pura en 2024.

El grupo de las drogas del tipo éxtasis y otros alucinógenos análogos suma alrededor de 21 millones de consumidores mundiales y, en conjunto, su empleo se ha extendido por todos los continentes, aunque América y Asia concentra el mayor número.

El perfil del consumidor es mayoritariamente joven, de entre 15 y 34 años, y en alrededor de 75 % de los casos se trata de hombres.

Sin embargo, debido a distintos factores, las mujeres presentan una progresión más rápida hacia la dependencia y hacia trastornos graves.

El tratamiento de los consumos problemáticos de drogas es muy limitado: solo una de cada 12 personas recibe atención, cifra que desciende a una de cada 23 en el caso de las mujeres, lo que supone una importante brecha de género en la respuesta sanitaria global. EFE

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