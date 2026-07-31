El consumo de energía en Uruguay crece un 2,5 % y la biomasa lidera el abastecimiento

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Montevideo, 31 jul (EFE).- El consumo final de energía en Uruguay se incrementó un 2,5 % durante 2025, en un año marcado por el crecimiento económico del país y la consolidación de la biomasa como la principal fuente de abastecimiento de una matriz eléctrica casi íntegramente renovable.

Según los datos del Balance Energético Nacional (BEN) del 2025, presentados por la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el alza en la demanda energética superó el crecimiento del producto interior bruto (PIB) del país, que fue del 1,8 %.

Durante este período, el pico máximo de demanda del sistema se registró en pleno verano, concretamente el 7 de marzo, cuando alcanzó los 2.507 megavatios (MW).

El informe -que proporciona una serie histórica ininterrumpida de 61 años- confirma que los residuos de biomasa lideran tanto el abastecimiento de la matriz primaria (42 %) como el consumo final (37 %), superando a los derivados del petróleo (33 %), la energía de origen hidroeléctrico y la leña (8 %) y la eólica (6 %).

En cuanto a la demanda por sectores, la estructura se mantiene estable desde el año 2008. La industria continúa siendo el motor principal al acaparar el 52 % del consumo total, seguida por el transporte (24 %) y el sector residencial (15 %).

En materia de infraestructura sobresalió un crecimiento del 2 % en la potencia instalada de energía solar fotovoltaica y un salto del 14 % en la microgeneración solar.

Estos resultados globales mantienen a Uruguay como un referente a nivel internacional ya que, de acuerdo con el Índice del Trilema Energético elaborado por el World Energy Council -que evalúa la seguridad y equidad energética y la sustentabilidad ambiental-, el país ocupa el primer lugar en América Latina y el puesto 21 a escala mundial.

A pesar de la alta penetración de energías limpias, el transporte continúa dependiendo mayoritariamente del gasoil y la gasolina, lo que lo convierte en el responsable del 63 % de las emisiones de dióxido de carbono de Uruguay, muy por encima del 17 % de la industria.

El consumo de electricidad de este rubro registró un hito al superar por primera vez a los sectores industriales del cuero y textil en conjunto, equivaliendo ya al 70 % de la demanda de la industria cementera.

Para la directora nacional de Energía, Arianna Spinelli, esto demuestra que el transporte eléctrico ha dejado de ser incipiente para convertirse en «un factor relevante de la demanda».

Todo ello en un año donde el parque de vehículos livianos creció un 5 % y de los que tres puntos porcentuales corresponden a vehículos eléctricos e híbridos. EFE

hov/scr