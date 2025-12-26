El consumo en Argentina bajó un 2,8 % interanual en noviembre

Buenos Aires, 26 dic (EFE).- El consumo masivo en Argentina registró en noviembre pasado un descenso interanual del 2,8 %, de acuerdo con un informe difundido este viernes por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Según el informe sectorial, el consumo logró en el undécimo mes del año una bajada del 1,3 % en relación a octubre último.

De acuerdo al informe difundido este viernes, en los primeros once meses del año el consumo acumuló un crecimiento del 2,7 %.

En 2024, el consumo se había desplomado un 7,4 %, en un contexto de alta inflación (117,8 % acumulado en ese año) y de pérdida del poder de compra de los ingresos de los hogares, en un escenario de contracción económica y severo ajuste fiscal.

La desaceleración progresiva de la inflación ha ayudado a reimpulsar progresivamente las ventas en este 2025.

De acuerdo a la CAC, la caída en el consumo registrada en noviembre es una «excepción en un 2025 que marcó variaciones positivas mostradas respecto a igual mes del año anterior».

«Cabe considerar esta evolución del consumo junto al comportamiento de los precios, dado que en este segundo semestre de 2025 se registra una leve aceleración de la inflación. Esto es, tras la cifra de 2, 5% en la variación del índice de precios al consumidor de noviembre se registró por tercera vez consecutiva una inflación por encima del 2 %, umbral que no se atravesaba desde el pasado abril», observó la entidad. EFE

