El consumo en Argentina sube un 0,9 % interanual en mayo

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Buenos Aires, 25 jun (EFE).- El consumo masivo en Argentina registró en mayo pasado un ascenso interanual del 0,9 %, de acuerdo con un informe difundido este jueves por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Según el informe sectorial, el consumo registró en el quinto mes del año un aumento del 0,7 % con relación a abril último.

«En mayo el consumo registró un crecimiento interanual del 0,9 %, recuperándose en el último bimestre tras un primer trimestre de variaciones interanuales negativas», destacó la CAC.

El consumo logró crecer en mayo en un escenario en el que la inflación avanzó 2,1 % con respecto a abril -la menor tasa de variación mensual desde septiembre de 2025-, aunque el alza interanual de los precios se aceleró al 33,2 %.

«La desaceleración de la inflación sucedida durante los últimos meses descomprime la presión sobre los ingresos reales de los hogares, lo que dio lugar a una leve recuperación en el ingreso disponible, lo que favorece el consumo», señaló la CAC.

De cara a los próximos meses, la entidad afirmó que el desempeño de los precios «determinará la suerte de la continuación de un sendero de recuperación para los ingresos de los hogares». EFE

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