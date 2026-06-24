El contingente marroquí llega a Israel para unirse a la fuerza internacional en Gaza

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Efectivos del ejército marroquí han llegado a Israel para unirse a una incipiente fuerza internacional para Gaza, según un mensaje publicado este martes en X por la «Junta de la Paz» del presidente estadounidense Donald Trump.

Un funcionario de esta junta que pidió el anonimato precisó a la AFP que el contingente llegó el 18 de junio al cuartel general de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en el sur de Israel.

Está previsto que el contingente contribuya al desarrollo de la fuerza, afirmó el funcionario, quien confirmó la presencia de cuatro oficiales marroquíes.

En febrero Marruecos se comprometió a desplegar oficiales de policía y personal militar en la Franja de Gaza.

A mediados de enero, Washington anunció el lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza, con el objetivo de poner fin a la guerra desencadenada por el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En la práctica se ha progresado poco.

El plan de Trump, respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU, llevó al establecimiento de un alto el fuego que entró en vigor en octubre.

Su segunda fase prevé una retirada gradual de Israel de Gaza, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un proyecto que aún no se ha materializado.

A finales de febrero, Hamás dijo estar abierto a la presencia de esta fuerza en la Franja de Gaza siempre que no interfiera en los asuntos internos del territorio.

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