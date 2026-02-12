El copropietario del Manchester United pide disculpas tras quejarse por la inmigración

3 minutos

Londres, 12 feb (EFE).- El magnate británico Jim Ratcliffe, uno de los dueños del Manchester United, ha pedido disculpas por sus declaraciones contra la inmigración y ha dicho que lamenta si su lenguaje «ha ofendido a alguna gente en Europa y el Reino Unido», después de que sus comentarios levantaran una polvareda política en la que intervino hasta el primer ministro.

En una entrevista con «Sky», el magnate británico, uno de los empresarios más ricos del país (su fortuna se estima en 17.000 millones de libras o 19.500 millones de euros) gracias a su empresa INEOS, afirmó que «no se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo ayudas y con un alto nivel de inmigrantes». Pero fue la frase siguiente la que más ampollas levantó, al hablar de ‘colonización’.

«El Reino Unido ha sido colonizado (y eso) está costando mucho dinero. Ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no? La población del Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones», añadió, un dato que no es cierto ya que la oficina de estadística del país cifra la población en 67 millones en 2020 y en 70 millones a mediados de 2024.

Tras las críticas recibidas tanto por Keir Starmer, primer ministro británico, que le instó a pedir disculpas, como por grupos del Manchester United, que insisten en que la fortaleza del club es su diversidad, Ratcliffe publicó este jueves un comunicado.

Un millonario que reside en Mónaco

«Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía», dijo Ratcliffe, que desde 2020 reside en Mónaco por las ventajas fiscales del principado.

«Mis comentarios se hicieron al responder a preguntas sobre la política británica en la cumbre de industria europea en Amberes, donde estaba hablando de la importancia del crecimiento económico, del empleo y de la manufactura en el Reino Unido. Mi intención era hacer hincapié en que el Gobierno debe manejar la inmigración al mismo tiempo que la inversión en puestos de trabajo avanzados e industria y en la prosperidad a largo plazo para todos. Es crítico que mantengamos un debate abierto sobre los retos a los que se enfrenta el Reino Unido», agregó.

Ratcliffe, a través de su empresa INEOS, una de las químicas más importantes del mundo, se hizo con un 27,7 % del Manchester United el 24 de diciembre de 2023, en una transacción dirigida a encauzar la situación del club inglés después de años a la deriva y de continuas críticas a la propiedad del mismo, en manos de la familia estadounidense Glazer, que siguen siendo accionistas mayoritarios.

Las críticas de Ratcliffe a la inmigración caen sobre terreno abonado, pues este es uno de los temas que dominan en el debate político actual en el Reino Unido.

Mientras el primer ministro Starmer ha intervenido para afear sus palabras, en el extremo contrario el líder populista Nigel Farage -cuyo partido Reform UK vuela en los sondeos de intención de voto- alabó los comentarios de Ratcliffe por atreverse a criticar «la inmigración masiva que ha cambiado el carácter de muchas regiones de nuestro país». EFE

msg/fjo/psh