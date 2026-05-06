El corazón de Studio Ghibli en Tokio: la oficina creada por Miyazaki que rehuye al público

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Tokio, 6 may (EFE).- Los avisos son abundantes para los seguidores más fieles de Studio Ghibli, el estudio de cine de animación japonés reconocido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, que deja claro a los deseosos de visitar su corazón creativo en Tokio: no se aceptan visitantes.

Situada en Koganei, en la parte oeste de la metrópolis, la oficina se presentaba este miércoles vacía coincidiendo con el último día de la Golden Week (Semana Dorada), como se conoce en Japón al mayor periodo de vacaciones gracias a una concatenación de días festivos.

Pero si este edificio diseñado por el cofundador del estudio, el maestro Hayao Miyazaki, aparecía hoy desierto y ajeno al galardón que se anunciaba en España, los visitantes atestiguan rápidamente que se trata en general de un lugar vetado al público.

Un cartel, inmortalizado en Google Maps como advertencia para futuros curiosos recuerda que el Museo Ghibli está en otro barrio, este sí abierto a sus seguidores con reserva previa.

Al igual que cintas míticas como ‘Tonari no Totoro’ (Mi vecino Totoro, My Neighbor Totoro, 1988) o ‘Sen to Chihiro no kamikakushi’ (El viaje de Chihiro, Spirited Away, 2001), la oficina de Koganei es una creación en todo derecho del octogenario Miyazaki, contactado sin éxito por el momento por EFE, y habitualmente reacio a los actos promocionales y los viajes internacionales.

Y es que mientras trabajaba en ‘Porco Rosso’ (1991), el brillante ilustrador y dibujante de manga se involucró personalmente en la creación de un escape a las estrecheces del estudio en su primera localización, según cuenta el propio Studio Ghibli en su web oficial.

«Mientras trabajaba en ‘Porco Rosso’, también elaboró ​​él mismo los planos, discutió el concepto con la constructora, dibujó representaciones del producto terminado, encargó y seleccionó muestras de materiales y tomó las decisiones finales’, indica Ghibli.

El resultado fue una oficina rodeada de vegetación, construida con hormigón armado y de tres plantas cuya azotea fue convertida en un espacio verde a sugerencia del propio Miyazaki.

Studio Ghibli fue fundado en 1985 por Miyazaki (Tokio, 1941), su amigo también cineasta Isao Takahata (Ise, 1935 – Tokio, 2018) y el productor Toshio Suzuki (Nagoya, 1948), y este miércoles fue galardonado con el Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026, según el jurado, por haber «transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación».

El estudio ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales, entre ellas las oscarizadas ‘El viaje de Chihiro’ y ‘Kimitachi wa do ikiru ka’ (El chico y la garza, The Boy and the Heron, 2023), que obtuvo su reconocimiento en la gala de 2024.

Otras cuatro películas del estudio llegaron a ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood y además de los dos mencionados filmes de animación galardonados, el propio Miyazaki recibió un Óscar honorífico en 2014, y diez años después obtendría el Premio Donostia por su prolífica e influyente carrera.

El estudio de animación nipón fue distinguido además en 2024 con la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, concedida a un colectivo por primera vez en la historia del certamen francés. EFE

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