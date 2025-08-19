The Swiss voice in the world since 1935

El Corinthians aparta del plantel al delantero español Héctor Hernández

São Paulo, 19 ago (EFE).- El Corinthians anunció este martes que el delantero español Héctor Hernández fue separado del plantel y a partir de ahora entrenará en solitario.

El atacante, cerca de cumplir 30 años, ha perdido espacio en el equipo brasileño paulatinamente desde su llegada al club, en agosto de 2024.

Hernández tiene contrato hasta finales de 2026 con el Corinthians, pero el técnico Dorival Júnior ha decidido no contar con él para lo que resta de temporada, según el portal Ge.

De acuerdo con el citado medio, la directiva del club paulista busca una salida en el actual mercado de fichajes para el ariete, cuya última aparición con la camiseta del ‘Timão’ fue hace dos meses.

El pasado sábado, Dorival Júnior, exseleccionador de Brasil, esquivó una pregunta en sala de prensa sobre la falta de minutos del artillero y derivó el asunto a la cúpula del club.

Hernández, formado en el Atlético de Madrid y quien también militó en las filas del Elche y el Málaga, entre otros clubes, apenas ha participado en 24 partidos con el Corinthians, en los que ha marcado solo dos goles.

Corinthians, liderado por el internacional neerlandés Memphis Depay, no pasa por su mejor momento y ha cuajado una primera mitad del curso muy irregular.

El equipo está en cuartos de final de la Copa do Brasil, pero mira de reojo los puestos de descenso en el Campeonato Brasileño.

Actualmente, ocupa la 14ª posición en la clasificación de la Liga, con 22 puntos en 20 jornadas. EFE

