El correísmo denunciará ante la OEA una supuesta «ruptura democrática» en Ecuador

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 22 abr (EFE).- La Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político ecuatoriano liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), irá la próxima semana a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar lo que considera como una «suspensión ilegal» de la agrupación, así como una supuesta «ruptura democrática» en Ecuador, con el objetivo de que el organismo se pronuncie de manera «contundente».

«Hemos enviado varios documentos de lo que está viviendo el país, entre esos la laceración del sistema democrático. La próxima semana está una delegación en la OEA planteando los problemas del país y la suspensión ilegal de la RC», dijo este miércoles en una rueda de prensa en Guayaquil la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira.

La RC fue suspendida por nueve meses en marzo pasado por un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien admitió a trámite una denuncia supuestamente presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso, la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

El Ministerio Público allanó la vivienda de González, de otros investigados, y también la sede de la RC.

Sin embargo, la RC sostiene que la suspensión es parte de una supuesta «persecución política» y que busca evitar su participación en las elecciones locales inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, pero que recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó para el 29 de noviembre.

Rivadeneira señaló que ellos van a «estar en la papeleta» de noviembre, pero dijo que anunciarán en mayo el o los nombres de los partidos con los que se presentarán, para evitar que los «suspendan o desaparezcan».

Aseguró que han convocado a otras organizaciones a un «nuevo pacto social y político» para «defenderse» ante «el régimen que estamos viviendo».

Además, afirmó que acuden a la OEA porque será uno de los organismos que hará veeduría de las elecciones, y señaló que buscan exponer «el tema de la ruptura democrática y la absoluta desconfianza en el sistema electoral» y esperan que «el llamado de la OEA» a Ecuador «sea contundente».

La dirigente dijo conocer que el presidente Daniel Noboa también irá a la OEA el próximo 14 de mayo, y acusó, sin pruebas, al mandatario ecuatoriano de estar supuestamente «siendo usado» por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para «desestabilizar también la política de los países hermanos» como Colombia.

Como ejemplo puso la guerra comercial que Noboa inició con el país vecino en febrero pasado, al poner aranceles a las importaciones colombianas que en mayo se elevarán al 100 %, ante una supuesta falta de acciones de Bogotá en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en la frontera.

Opinó que el candidato de izquierda Iván Cepeda «será el próximo presidente de Colombia», pero advirtió que supuestamente «están fraguando todo un fraude donde Ecuador y el presidente de Ecuador están jugando un rol en esta suerte de reacomodo de la geopolítica en la región». EFE

cbs/sm/nvm