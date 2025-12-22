El correo francés sufre un ciberataque que afecta al envío de paquetes antes de Navidad

2 minutos

París, 22 dic (EFE).- Los servicios de La Poste, el correo francés, sufrieron este lunes un ciberataque que está impactando el envío de paquetes en la antesala de la Navidad, así como a varios servicios bancarios.

«Nuestro sitio web no está disponible. Nuestros equipos están haciendo todo lo posible para restablecer la situación lo antes posible. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas», recoge la página en línea de La Poste desde esta mañana.

Los problemas afectan a su popular línea de paquetería, llamada Colissimo, e igualmente a los servicios bancarios de Banque Postale.

«Desde primera hora de la mañana, se está produciendo un incidente que afecta al acceso a su banca online y a la aplicación móvil. Actualmente se está resolviendo y nuestros equipos están haciendo todo lo posible para restablecer el servicio rápidamente», detalló en las redes sociales el servicio bancario de La Poste.

Fuentes del servicio nacional de correos indicaron al canal BFMTV que el incidente es producto de un ataque por denegación de servicio distribuido (DDoS), es decir, el que persigue el colapso de los servidores por saturación, multiplicando las solicitudes que les llegan.

También registraban esta mañana problemas en línea los bancos Caisse d’Épargne y Banque Populaire, ambos del grupo BPCE.

«Actualmente, un incidente impide el acceso a su espacio de cliente en la web. Nuestros equipos están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. La aplicación móvil funciona con normalidad. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas», se lee en la web de Caisse d’Épargne. EFE

ngp/lmpg/jgb