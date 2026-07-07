El cortejo fúnebre de Jamenei inicia su camino hacia Irak

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Los funerales del exlíder supremo iraní Alí Jamenei concluyeron el martes su paso por la ciudad santa de Qom, informó la agencia de noticias iraní Tasnim, y continuaron rumbo a Irak, donde también reside una importante comunidad chiita.

El ayatolá murió a los 86 años el 28 de febrero, en ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos en el primer día de la guerra contra Irán. Sus restos mortales fueron expuestos este martes en la mezquita Jamkaran.

La víspera, en Teherán, el tercer día de homenaje nacional dio lugar a una demostración de fuerza y unidad, seis meses después de manifestaciones multitudinarias contra el gobierno y el alto costo de la vida que las autoridades reprimieron a sangre y fuego.

En Qom, una urbe de 1,5 millones de habitantes situada al sur de la capital, las calles también estaban abarrotadas de gente, según imágenes aéreas de la televisión estatal.

Durante la oración, dirigida por el ayatolá Abdolá Javadi-Amoli, de 93 años, figura influyente del chiismo conservador, una multitud coreó «¡Muerte a Estados Unidos!», un lema que se suele escuchar en los mítines de la República Islámica.

Los féretros del ayatolá Jamenei y de algunos familiares muertos en el mismo ataque, incluida una nieta de 14 meses, son esperados la noche del martes en el vecino Irak.

El miércoles atravesarán en procesión las ciudades de Nayaf y Kerbala, los dos santuarios más sagrados del islam chiita.

En Nayaf, principal centro de los seminarios religiosos y lugar donde han estudiado y enseñado los más altos responsables clericales, el cortejo se dirigirá hacia el imponente santuario del imán Alí, yerno del profeta Mahoma, cuarto califa del islam y primer imán chiita.

Posteriormente, los restos partirán hacia Kerbala, al norte, hasta los santuarios del imán Huséin y de su hermano Abbás. La muerte de Huséin –tercer imán chiita– en el siglo VII es conmemorada cada año por millones de fieles durante la festividad de Ashura.

Las autoridades iraquíes, que mantienen estrechas relaciones políticas y religiosas con Irán, han anunciado el despliegue de un importante dispositivo de seguridad.

Millones de iraníes invadieron en los últimos días las calles para un último adiós a Jamenei, elevado a mártir, en una despedida comparable a las exequias de 1989 de su predecesor, el ayatolá Ruholá Jomeini, fundador de la República Islámica.

El entierro de quien presidió el país durante más de tres décadas será el jueves en la ciudad santa de Mashhad (noreste de Irán), de donde era originario.

sbr/tq/erl/mas/mmy/pb