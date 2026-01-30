El corto de animación ‘Living with a Visionary’, con producción española, gana en Sundance

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 29 ene (EFE).- El corto de animación ‘Living with a Visionary’, de Stephen P. Neary y con la producción de la española Mireia Vilanova, ganó el premio a mejor cortometraje animado en el Festival de Sundance con la historia de un hombre que debe aprender a vivir con las alucinaciones de su esposa tras 50 años de matrimonio.

«Ganar un premio tan destacado en no sólo la última edición en Park City sino también la primera edición sin Robert Redford es sin duda un honor increíble y uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional. Es una manera preciosa de cerrar esta etapa en Utah y un recuerdo si cabe aún más especial», dijo Vilanova a EFE.

El proyecto de Neary fue uno de los 12 cortometrajes de animación seleccionados en esta edición, entre los más de 11.000 trabajos recibidos este año por la organización del festival de cine independiente más importante de Estados Unidos.

«No sé si este premio significa algo para España, pero espero que haya gente que se sienta orgullosa del hecho que hay cineastas como yo que estamos sacando adelante proyectos internacionales interesantes lejos de casa», añadió la productora.

Vilanova también participó en esta edición como una de las productoras del cortometraje ‘Once in a Body’, de la colombiana María Cristina Pérez, que ya se coronó como el mejor cortometraje animado en el Festival de Cortos de Bogotá (Bogoshorts).

Ambos triunfos permitirán que ‘Living with a Visionary’ y ‘Once in a Body’ califiquen para la carrera al Óscar 2027: «Tendremos que empezar a pensar cómo gestionar los próximos meses», apuntó la productora.

En 2025, Vilanova participó en el Festival de Sundance como coproductora de la película ‘By Design’, protagonizada por Juliette Lewis.

Este año, la española tiene en puerta el estreno de la película ‘Sender’, protagonizada por Britt Lower, Jamie Lee Curtis y Rhea Seehorn. Además, en septiembre estrenará como productora ‘Moonfish’ en el Festival de Cine de Venecia, su primer largometraje de animación. EFE

