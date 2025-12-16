El corto español ‘El fantasma de la Quinta’, entre los preseleccionados a los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic (EFE).- El cortometraje animado español ‘El fantasma de la Quinta’ (‘The Quinta’s Ghost’) , de James A. Castillo, avanzó este martes en la carrera por el Óscar al integrarse entre los 15 proyectos preseleccionados en las «shortlists» (listas cortas) de la Academia de Hollywood.

El filme está ambientado en 1819 y muestra a un exhausto Francisco de Goya retirado en la Quinta del Sordo, con la intención de pasar sus últimos días alejado de la vida pública y concentrado en su obra.

Sin embargo, una grave enfermedad lo debilita y, en su delicado estado, comienza a ser visitado por los fantasmas de su pasado, que lo atormentan e inspiran a crear las famosas Pinturas Negras en las paredes de su casa de campo.

Nacido en Madrid en 1989, James A. Castillo ha trabajado en animación por más de diez años y ha colaborando con estudios como Sony, Paramount, Netflix y Warner.

Debutó como director en 2021 con la pieza de realidad virtual ‘Madrid Noir’ (Oculus), estrenada en el Festival de Tribeca, y ‘El Fantasma de la Quinta’ es su segunda obra como director.

Los nominados a la 98ª edición de los Óscar se darán a conocer el 22 de enero, mientras que los ganadores se revelarán en la gala prevista para el 15 de marzo. EFE

