El coste de las renovables ha bajado en Europa, pero es mucho mayor que en China

3 minutos

Fráncfort (Alemania), 16 feb (EFE).- El coste de las energías renovables ha bajado mucho en Europa, pero todavía es mucho más elevado que en China, que instaló mayor capacidad de energía renovable nueva en 2024 que todo el resto del mundo junto, según los economistas del Banco Central Europeo (BCE).

Entre 2010 y 2024, el coste global medio de la producción de electricidad eólica en el mar bajó un 62 %, de la electricidad eólica en tierra cayó un 70 % y de la solar fotovoltaica, un 90 %, según cifras de un artículo del próximo boletín económico del BCE, publicado este lunes.

En 2024, el 91 % de la capacidad de renovables recién puesta en marcha era más barato que el combustible fósil más barato disponible, dicen los economistas del BCE Miles Parker y Susana Parraga Rodríguez en el artículo en el que analizan las barreras a la transición verde.

El coste de las renovables ha caído márgenes similares en los principales mercados europeos, pero el coste general sigue siendo mucho más elevado que en China, que instaló mayor capacidad de energía renovable nueva en 2024 que todo el resto del mundo junto.

Por ejemplo, los costes de la producción de baterías son en Europa casi un 50 % más elevados que en China, los de electrólisis son un 61 % más elevados y los de bombas de calor casi el doble.

Esta diferencia se debe más bien a la escala de producción, la integración de la cadena de suministro y la eficiencia de fabricación que a los costes laborales, que representan una parte pequeña de los costes totales, según los economistas del BCE.

Para lograr la transición verde Europa necesitará movilizar inversiones entre el 2,7 y el 3,7 % del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) cada año hasta 2030, según datos del artículo.

Además de las inversiones, los economistas del BCE consideran que es necesaria una intervención política para superar fallos de mercado y barreras estructurales intrínsecas del sector.

Entre esos fallos del mercado citan una regulación compleja fragmentada e incierta, así como una infraestructura y conocimientos insuficientes para adaptar procesos de producción, entre otros.

Los impuestos al carbono se ve como el mejor instrumento para internalizar los costes ambientales pero no puede superar todas las barreras a la transición verde por sí solo.

«El precio del carbono necesita complementarse con inversiones a gran escala, ayudas concretas a la investigación y desarrollo verdes y políticas estructurales amplias», según los economistas del BCE.

Esas políticas deben mejorar la confianza empresarial, facilitar la reasignación de recursos y estimular la competencia y el emprendimiento.

La regulación debe impulsar la inversión verde, pero normalmente es vista por los inversores como una barrera.

En este sentido, también es necesario simplificar la regulación para acelerar las aprobaciones de inversiones y que las empresas realicen las inversiones necesarias para descarbonizar sus procesos de producción.

Los economistas del BCE consideran que revertir o retrasar políticas medioambientales que ya están en marcha para lograr los objetivos del clima de la UE puede ser dañino. EFE

aia/rod