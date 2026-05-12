El coste del endeudamiento británico en el nivel más alto por la crisis del Gobierno

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Londres, 12 may (EFE).- El coste del endeudamiento a largo plazo del Reino Unido alcanzó este martes su nivel más alto desde 1998 a raíz de la actual crisis del Gobierno por la petición de un creciente número de diputados laboristas para que el primer ministro británico, Keir Starmer, presente la dimisión.

La rentabilidad de los bonos del Estado a 30 años alcanzó el 5,8 % esta mañana, tras haber subido hasta 0,13 puntos porcentuales, por lo que es superior al de la semana pasada, poco antes de que los británicos fueran a las urnas para votar en las elecciones locales parciales en Inglaterra y las regionales en Escocia y Gales.

La libra esterlina cayó hoy un 0,7 % frente al dólar, hasta los 1,352 dólares, y un 0,3 % frente al euro, hasta los 1,175 euros.

En ese sentido, Starmer dijo hoy en la reunión del Gobierno, a raíz de las presiones internas que afronta, que «las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno, lo que tiene un coste económico real para nuestro país y para las familias.»

Gordon Shannon, gestor de fondos de TwentyFour Asset Management, al diario Financial Times (FT) que «un proceso de (cambio de) liderazgo prolongado resultará muy desalentador para los inversores extranjeros; comprar ahora es como subirse a una montaña rusa».

«Los últimos acontecimientos apuntan cada vez más al final del camino de Keir Starmer como primer ministro», declaró Lee Hardman, analista de divisas de MUFG al FT.

Los expertos subrayan que una elección interna para elegir a un nuevo líder laborista y primer ministro aumentará la incertidumbre política a corto plazo, algo que es negativo para la libra y los bonos del Estado.

Ayer, la bolsa londinense cerró a la baja, y en este momento el índice principal, el FTSE 100, baja un 0,51 %. EFE

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