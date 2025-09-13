El CPAC llega a Paraguay cuando EE.UU. busca mirar «más de cerca» a Latinoamérica

3 minutos

Asunción, 13 sep (EFE).- La primera edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) llegará a Paraguay el 15 y 16 de septiembre en un momento donde el Gobierno de Estados Unidos está mirando «más de cerca» a Latinoamérica ante el avance de la influencia de China en una región que tiene un «mar de regímenes de izquierda», señalaron los organizadores.

La CEO de CPAC de Paraguay y Argentina, Soledad Cedro, se refirió en una entrevista con EFE a este foro político conservador que tendrá lugar en Asunción y donde serán oradores los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña, y el enviado especial de la Presidencia de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell.

Cedro destacó que el evento procurará un intercambio de ideas ante lo que llamó un «fenómeno regional» relacionado con «una Latinoamérica que en su gran mayoría está llena de Gobiernos de izquierda», entre los que destacó Cuba, Venezuela, Nicaragua o Brasil.

Ante este panorama, la directora ejecutiva analizó que «el mayor impacto» de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos radica en que «ahora la Casa Blanca está mirando a Latinoamérica», luego de que administraciones demócratas y republicanas ignoraron por años a la región.

«Que Estados Unidos haya ignorado Latinoamérica durante tantos años fue un error de cálculo garrafal de la Casa Blanca. Me parece que el mayor cambio ahora con esta nueva administración de la Casa Blanca es que se está mirando mucho más de cerca a Latinoamérica y creo que eso abre un montón de oportunidades para Estados Unidos y para Latinoamérica», analizó Cedro.

La experta argentina indicó además que no se puede abordar la relación con Latinoamérica «sin hablar de China», el gigante asiático que aseguró «muy inteligentemente aprovechó el vacío que había dejado Estados Unidos en la región para meterse».

En ese sentido, la CEO dijo que para Estados Unidos «es fundamental poder mejorar su relación con Latinoamérica para también no permitir que China gane tanto terreno en la zona».

Esta es la primera vez que Paraguay acoge un CPAC, un evento que se realiza en Estados Unidos desde la década de los 70, pero que «pasó a ser un movimiento mucho más masivo» desde la asunción de Trump, según la organizadora.

«Dentro de este mar de regímenes de izquierda, en este momento (hay) dos islas que son Argentina y Paraguay, por eso nos parecía un paso lógico traer el CPAC a Paraguay», destacó Cedro.

La conferencia principal del CPAC tendrá lugar el martes, 16 de septiembre, donde además disertará el actor mexicano Eduardo Verástegui sobre temas relacionados con la trata de personas, especialmente de niños, adelantó la CEO.

Por parte del Gobierno paraguayo también participarán como oradores los ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el embajador en Estados Unidos, Gustavo Leite.EFE

