El crecimiento de España en el primer trimestre, del 0,6 %, de los más altos de la OCDE

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París, 21 may (EFE).- El crecimiento del 0,6 % de la economía española en el primer trimestre, aunque supuso una ralentización de dos décimas respecto a los últimos tres meses de 2025, siguió siendo de los más altos de la OCDE, que en conjunto progresó un 0,4 %.

De los 28 países miembros para los que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publica este jueves las cifras agregadas del producto interior bruto (PIB), hay cinco que tuvieron un incremento mayor: Corea del Sur (1,7 %), Finlandia (0,9 %), Suiza (0,8 %), Hungría (0,8 %) y Eslovenia (0,7 %).

Además, tanto el Reino Unido como Eslovenia crecieron un 0,6 % como España, un ritmo notablemente superior al del conjunto de la Unión Europea (0,2 %) y de la zona euro (0,1 %).

En el G7, la mejor evolución entre enero y marzo, además del Reino Unido, la tuvieron Estados Unidos (0,5 %), Japón (0,5 %) y Canadá (0,4 %).

Entre los siete países más ricos, la peor parte se la llevaron los miembros de la moneda única, con subidas del PIB limitadas al 0,3 % en Alemania, al 0,2 % en Italia y nula en el caso de Francia.

En términos interanuales, la subida de la actividad en España en el primer trimestre comparada con el mismo periodo de 2025 fue del 2,7 % (el incremento interanual había sido del 2,6 % en el cuarto trimestre del pasado año), una cifra únicamente superada entre los 28 por las de Corea del Sur (3,6 %), Polonia (3,4 %) y Eslovenia (3,1 %).

Estados Unidos registró también un ascenso del 2,7 %, mientras la media de la Unión Europea se quedó en el 1 % y la de la zona euro en el 0,8 %. En la OCDE, el alza interanual pasó al 1,8 %. EFE

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