El crecimiento de la OCDE se ralentiza al 0,2 % en el tercer trimestre, tras el 0,4 %

París, 20 nov (EFE).- El crecimiento económico en la OCDE se ralentizó en el tercer trimestre al 0,2 %, dos décimas menos que en el segundo, con una evolución contrastada entre sus países miembros y una significativa caída de la actividad de Japón.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este jueves los datos agregados de los países para los que dispone de estadísticas, señaló que en términos interanuales el crecimiento en el tercer trimestre se quedó en el 1,5 %, dos décimas menos que en el trimestre precedente.

Si se toma de forma aislada el tercer trimestre, Japón sufrió una caída de su producto interior bruto (PIB) del 0,4 %, después de haber subido un 0,6 % entre abril y junio, y eso por el descenso de las exportaciones, señaló la OCDE.

A falta de datos de Estados Unidos, otra de las evoluciones más significativas fue la aceleración de la actividad en Francia, con un alza del 0,5 % entre julio y septiembre, tras un incremento del 0,3 % en el segundo trimestre.

España triplica el crecimiento de la OCDE

El crecimiento de España en el tercer trimestre, del 0,6 %, triplicó la media de la OCDE y la de la zona euro y fue el séptimo más elevado de los 25 países para los que hay estadísticas.

El mayor incremento lo registró Israel (3 %, tras una caída del 1,1 % entre abril y junio), seguido de Costa Rica (1,3 % tras un alza del 2 %), Eslovenia (0,8 %), Portugal (0,8 %) y República Checa.

Por lo que respecta a la evolución interanual hasta el tercer trimestre, la subida más alta del PIB fue la de Irlanda (12,3 %), seguida de Costa Rica (5,1 %), Polonia (3,7 %) e Israel (3,5 %).

España quedó en quinta posición, con un crecimiento del 2,8 % que duplicó el de la zona euro. EFE

