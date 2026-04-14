El crecimiento de las exportaciones chinas desaceleró al 2,5% interanual en marzo

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El ritmo de crecimiento de las exportaciones chinas desaceleró en marzo, luego de comenzar el año con un fuerte auge, según cifras oficiales divulgadas el martes.

Las exportaciones aumentaron un 2,5% en marzo desde el mismo mes del año pasado, por debajo del 21,8% de enero y febrero combinados, informó la Administración General de Aduanas.

Por su parte, las importaciones aumentaron un 27,8% interanual en marzo, por encima del 14% previsto en una encuesta de Bloomberg entre economistas.

En tanto, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron por efecto de los aranceles del presidente Donald Trump.

Los envíos a Estados Unidos bajaron 26,5% interanual a 29.400 millones de dólares en marzo, según las cifras del organismo aduanero.

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