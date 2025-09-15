El crecimiento del G20 se acelera al 0,9 % en el segundo trimestre gracias a EE.UU.

2 minutos

París, 15 sep (EFE).- El ritmo de crecimiento del G20 se aceleró en el segundo trimestre al 0,9 %, dos décimas más que en el primero, gracias esencialmente a Estados Unidos, donde la actividad se recuperó después del tropiezo en los tres primeros meses del año por la incertidumbre generada por la llegada a la Presidencia de este país de Donald Trump.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que publica este lunes los datos agregados de los países del G20 (las mayores economías del mundo y las más emergentes) señala en un comunicado que, pese al refuerzo del ritmo de crecimiento, ese 0,9 % se mantiene en la horquilla que se ha constatado en los últimos trimestres.

La progresión de Estados Unidos fue del 0,8 % en el segundo trimestre, tras una caída del 0,1 % entre enero y marzo, en un contexto marcado por los anuncios del presidente estadounidense de los aranceles a la práctica totalidad de los países del mundo.

También fue significativa la recuperación de Corea del Sur (que pasó de un descenso del 0,2 % en el primer trimestre a un ascenso del 0,7 % en el segundo) y la aceleración de la actividad en Turquía (del 0,7 % al 1,6 %), en Sudáfrica (del 0,1 % al 0,8 %) y en Arabia Saudí (del 1,1 % al 1,7 %).

La otra cara de la moneda del segundo trimestre fueron varios de los países que estaban entre los más susceptibles de sufrir los efectos de los aranceles anunciados por Trump.

El producto interior bruto (PIB) de Canadá bajó un 0,4 % entre abril y junio, después de haber aumentado un 0,5 % entre enero y marzo, el de Alemania un 0,3 % (después del +0,3 %) y el de Italia un 0,1 % (tras +0,3 %).

Otros de los miembros del G20 experimentaron una notable ralentización, como Brasil (su crecimiento pasó del 1,3 % al 0,4 %), Reino Unido (del 0,7 % al 0,3 %).

La cadencia se progresión fue igualmente algo más lenta en India (del 2 % al 1,7 %) o en China (del 1,2 % al 1,1 %). EFE

