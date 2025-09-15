The Swiss voice in the world since 1935

El crecimiento del G20 se acelera al 0,9 % en el segundo trimestre gracias a EE.UU.

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 15 sep (EFE).- El ritmo de crecimiento del G20 se aceleró en el segundo trimestre al 0,9 %, dos décimas más que en el primero, gracias esencialmente a Estados Unidos, donde la actividad se recuperó después del tropiezo en los tres primeros meses del año por la incertidumbre generada por la llegada a la Presidencia de este país de Donald Trump.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que publica este lunes los datos agregados de los países del G20 (las mayores economías del mundo y las más emergentes) señala en un comunicado que, pese al refuerzo del ritmo de crecimiento, ese 0,9 % se mantiene en la horquilla que se ha constatado en los últimos trimestres.

La progresión de Estados Unidos fue del 0,8 % en el segundo trimestre, tras una caída del 0,1 % entre enero y marzo, en un contexto marcado por los anuncios del presidente estadounidense de los aranceles a la práctica totalidad de los países del mundo.

También fue significativa la recuperación de Corea del Sur (que pasó de un descenso del 0,2 % en el primer trimestre a un ascenso del 0,7 % en el segundo) y la aceleración de la actividad en Turquía (del 0,7 % al 1,6 %), en Sudáfrica (del 0,1 % al 0,8 %) y en Arabia Saudí (del 1,1 % al 1,7 %).

La otra cara de la moneda del segundo trimestre fueron varios de los países que estaban entre los más susceptibles de sufrir los efectos de los aranceles anunciados por Trump.

El producto interior bruto (PIB) de Canadá bajó un 0,4 % entre abril y junio, después de haber aumentado un 0,5 % entre enero y marzo, el de Alemania un 0,3 % (después del +0,3 %) y el de Italia un 0,1 % (tras +0,3 %).

Otros de los miembros del G20 experimentaron una notable ralentización, como Brasil (su crecimiento pasó del 1,3 % al 0,4 %), Reino Unido (del 0,7 % al 0,3 %).

La cadencia se progresión fue igualmente algo más lenta en India (del 2 % al 1,7 %) o en China (del 1,2 % al 1,1 %). EFE

ac/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR