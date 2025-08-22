El crecimiento del PIB en Alemania desaceleró en el segundo trimestre hasta el -0,3%

La caída del PIB alemán en el segundo trimestre fue más pronunciada de lo estimado inicialmente, y los problemas de la industria, enfrentándose a los aranceles estadounidenses, borraron la mejora del primer trimestre.

Entre abril y junio, el Producto Interno Bruto (PIB), corregido por variaciones de precios, de estaciones y de calendario, cayó un 0,3% según un comunicado de prensa del instituto de estadística Destatis publicado el viernes.

En julio, su estimación inicial del PIB era de una caída del 0,1%.

Sin embargo, la tregua fue efímera para la mayor economía de Europa, cuya actividad se había recuperado un 0,3% en el primer trimestre, cifra también ligeramente a la baja el viernes.

El frenesí de compras previo a la instauración de aranceles estadounidenses había beneficiado a los pilares del modelo económico alemán, basados en las exportaciones y la producción industrial.

Pero «este efecto de anticipación se revirtió y el primer impacto total de los aranceles estadounidenses se sintió en el segundo trimestre», dijo el analista Carsten Brzeski, de ING Bank.

La producción industrial se resintió durante la primavera boreal, con una caída del 0,3% en comparación con el primer trimestre, más pronunciada de lo previsto.

Disminuyó «en casi todos los sectores de la industria manufacturera, excepto en la producción de automóviles y autopartes, así como en la construcción de otros vehículos», destaca el comunicado de prensa.

En cuanto a las exportaciones, cayeron un 0,1%, y aunque aumentaron los servicios (+1,4%), estos no compensaron la caída de los bienes (-0,6%).

Aunque el acuerdo comercial entre Bruselas y Washington reduce la incertidumbre, con un arancel del 15%, «la tendencia no cambiará mucho en el tercer trimestre», pronosticó Brzeski, ya que la industria, afectada por la crisis, sigue lidiando con los altos costos de la energía.

A pesar de los cientos de miles de millones de euros en inversiones que el gobierno desbloqueó para la defensa y la infraestructura, estos no se han filtrado en la economía.

En el segundo trimestre, la inversión en equipos cayó un 1,9% y en construcción un 2,1%.

El gasto de consumo aumentó efectivamente un 0,3%, pero el gasto de los hogares fue menos dinámico de lo previsto.

Además, según Destatis, las recesiones de los dos últimos años se subestimaron significativamente. En 2023, el PIB cayó un 0,7% y no 0,1% como se había estimado previamente. En 2024, cayó un 0,5%, es decir, 0,3 puntos porcentuales menos que la estimación anterior.

