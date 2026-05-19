El crecimiento del plástico circular en Europa se desploma del 13,6 % al 1,2 %

4 minutos

Bruselas, 19 may (EFE).- El crecimiento anual de la producción de plásticos circulares en Europa se frenó del 13,6 % entre 2018 y 2022 a apenas el 1,2 % entre 2022 y 2024, hasta representar el 15,8 % de la producción europea total, mientras más del 70 % de los residuos plásticos recogidos siguen acabando en vertederos o incineradoras.

Es la principal conclusión del informe «La economía circular para los plásticos: un análisis europeo», elaborado con datos de 2024 y difundido este martes por la asociación Plastics Europe, que subraya que mientras tanto el crecimiento anual de la producción mundial de plásticos circulares se ha acelerado del 5 % al 7,7 %.

«La demanda europea de plásticos circulares también está perdiendo fuerza, cayendo del 16,2 % de crecimiento anual en 2022 al 4 % en 2024», agrega esa plataforma, que señala que «la crisis de competitividad socava los objetivos climáticos y la autonomía estratégica».

Los datos de comercio exterior apuntalan esa conclusión, pues muestran que «el 19 % de la demanda de plásticos circulares por parte de los transformadores se cubrió mediante importaciones, y el 12,4 % de los residuos recogidos en Europa se reciclan en otras zonas del mundo».

La asociación también alertó de que la dependencia exterior es todavía mayor en el caso de los plásticos de origen fósil, ya que un 25 % de la demanda de los transformadores europeos se cubrió con importaciones extracomunitarias.

El presidente de Plastics Europe y consejero delegado de Ineos Olefins & Polymers Europe, Rob Ingram, consideró «profundamente preocupante» la desaceleración de la transición circular en Europa y atribuyó esa situación a los altos costes energéticos y de materias primas, los costes de emisiones y la falta de «comercio justo».

«Estamos presenciando la descarbonización de Europa a través de la desindustrialización», afirmó Ingram, quien advirtió de que la industria europea del plástico «no podrá cumplir sus ambiciones climáticas» si no se revierte esa tendencia.

Aunque Europa mantiene la mayor cuota de plásticos circulares respecto a su producción total, con ese 15,8 %, el informe subraya que ello se debe también al descenso del 8,3 % en la producción de plásticos fósiles entre 2022 y 2024, hasta 43,3 millones de toneladas.

El estudio añade que la tasa de reciclaje de residuos plásticos recogidos en Europa aumentó hasta el 29,6 %, pero subraya que el 48,9 % de esos residuos todavía se destina a incineración y otro 21,5 % acaba en vertederos.

La directora general de Plastics Europe, Virginia Janssens, defendió que los residuos plásticos deben considerarse un «activo valioso» y reclamó medidas regulatorias que hagan «económicamente atractivo conservar y reciclar» esos materiales en Europa.

«La crisis del Golfo ha vuelto a evidenciar la elevada exposición de Europa a shocks asociados a los recursos fósiles», señaló Janssens, quien sostuvo que una economía circular fuerte «no es opcional, sino una necesidad innegociable».

España: reciclaje y vertederos

En el caso de España, el informe refleja también una desaceleración en la transición circular del sector plástico.

El crecimiento anual de la producción de plásticos circulares cayó del 12,8 % entre 2018 y 2022 al 7,2 % entre 2022 y 2024, mientras que el uso de plásticos circulares pasó de crecer un 35 % anual a mantenerse estancado.

Además, el contenido reciclado en nuevos productos descendió ligeramente, del 22,3 % en 2022 al 21,4 % en 2024, aunque sigue claramente por encima de la media europea del 15,8 %.

España lidera, sin embargo, la tasa de reciclaje de residuos plásticos en Europa, con un 42,5 %, por delante de Bélgica, Países Bajos y Alemania y muy por encima de la media europea del 29,6 %.

Ese dato contrasta con el elevado recurso al vertedero, ya que más del 35 % de los residuos plásticos españoles siguen enterrándose, frente al 21,5 % de media europea, pese a la entrada en vigor en 2023 del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos. EFE

jaf/rja/cc