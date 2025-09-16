The Swiss voice in the world since 1935

El crecimiento económico de Vietnam se ralentizará por los aranceles de EEUU, según el FMI

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bangkok, 16 sep (EFE).- El crecimiento económico de Vietnam se situará en el 6,5 % este año, lo que supone una ralentización respecto al 7,09 % registrado en 2024, debido a los aranceles estadounidenses y a la retirada de estímulos gubernamentales, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras experimentar un fuerte crecimiento en 2024 y a comienzos de 2025, el FMI prevé que el producto interior bruto (PIB) de una de las economías más dinámicas de Asia, muy centrada en la exportación, crecerá a un ritmo más lento este año y se desacelerará todavía más en 2026.

El principal factor para la ralentización de la economía vietnamita son los aranceles que Estados Unidos aplica sobre las importaciones procedentes del país asiático, fijados en el 19 % y con una tasa del 40 % reservada para productos que Hanói envíe a Washington y procedan en realidad de países terceros.

Este gravamen doble que EE.UU. ha acordado también con otros países de Asia busca principalmente atacar el transbordo de mercancías (o ‘transshipment’) que lleva a cabo China con vistas a evitar aranceles más elevados.

«Los riesgos a la baja (factores que empeoran variables como el crecimiento económico) son elevados. Una mayor escalada de las tensiones comerciales mundiales o un endurecimiento de las condiciones financieras globales podrían debilitar aún más las exportaciones y la inversión», concluye el documento del FMI, publicado el lunes en Washington. EFE

mca/raa/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR