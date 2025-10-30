El crecimiento en Alemania se estanca (0,0%) en el tercer trimestre

El crecimiento del PIB en Alemania se estancó entre julio y septiembre (0,0%) tras la caída del trimestre anterior, evitando de poco la recesión, según una primera estimación el jueves de la agencia estadística Destatis.

Los analistas de la plataforma FactSet esperaban un tímido repunte del 0,1%, tras una caída del -0,2% en el segundo trimestre.

Según las primeras estimaciones, las inversiones en equipamiento evolucionaron positivamente en el tercer trimestre de 2025, mientras que las exportaciones disminuyeron con respecto al trimestre anterior, detalló Destatis.

El jefe de gobierno alemán, el conservador Friedrich Merz, quiere reactivar la economía con un fondo de cientos de miles de millones de euros para modernizar la defensa y las infraestructuras, pero cuyos efectos no se dejarán sentir hasta 2026.

«Depender constantemente del impulso del fondo especial no será suficiente a largo plazo», señala Jens-Oliver Niklasch, del banco LBBW.

